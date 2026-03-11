  1. Realting.com
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,65M
3
ID: 34119
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

Français Français
Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canion Hadar, in der Nähe von Emek... 7-stöckiges Gebäude verfügbar im März 2026 Pinoui /binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage Letzte Wohnungen ,4p,rez de Jardin 131 M2 und 28m2 Garten bei 5.270.000sh 4p,113m2 und35m2 Garten zu 4.720.000sh Die Preise können sich ändern und beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Für weitere Informationen oder einen Besuch,

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

