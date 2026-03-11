  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Beit vagan kiriat yovel

Wohnquartier Beit vagan kiriat yovel

Jerusalem, Israel
von
$1,49M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34513
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im neuen Turm des berühmten Projekts Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan benachbart kiriat yovel . Sehr schöne 5 Zimmer von 122 m2 mit Terrasse von 10 m2 teilweise Soucah ., schöne Innenausstattung herrlicher Blick auf den Jerusalemer Wald. 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten komplett renovierte Küche .. 2 Parkplätze und Keller.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aschdod, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,73M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,00M
Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über einen eigenen Parkplatz und einen Keller. Das Hotel liegt im…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Naharija, Israel
von
$485,925
Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße gelegen, Er hat viel zu einem kleinen Preis: Balkon/Terrasse, mamad, Aufzug, Keller, Parkplatz und geräumig und hell!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen