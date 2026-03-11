  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Neuf proche tram soucca et parking

Jerusalem, Israel
von
$1,29M
3
ID: 34351
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Basel, 8

Über den Komplex

In einem kleinen 5-stöckigen Neubau in Kiryat Moché, Wohnung einzigartig seine Art: große 4P auf der obersten Etage, hell und luftig, mit Soucca und Parkplatz, ideal gelegen in der Nähe der Straßenbahn und dem Eingang der Stadt. Seltenes Produkt, Soforteintrag.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
