  4. Wohnquartier Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$1,40M
;
7
ID: 34359
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaBaron Hirsch, 12

Über den Komplex

In einem Neubau nach TAMA bietet diese neue 115 m2 Wohnung im 3. Stock mit Aufzug von Shabbat eine helle, ruhige und funktionale Wohnumgebung. Das geräumige Wohnzimmer mit offener Küche öffnet sich auf einen angenehmen Balkon, während ein zweiter Soccah-Balkon einen Korridor erweitert. Die Master-Suite sorgt für Komfort und Privatsphäre, ein sicheres Zimmer (Mamad) und ein drittes helles Zimmer vervollständigen den Raum, sowie eine ideale Büroecke für Telearbeit. Dank seiner drei Ausstellungen Ost, Süd und West genießt die Wohnung außergewöhnliche Helligkeit und einen unverbauten Blick. Klimaanlage in allen Räumen, moderne Verteilung und gefragte Wohnumgebung machen dies eine seltene Gelegenheit für Familien, die Komfort, Lebensqualität und Nähe zu Transport und religiösen Institutionen suchen. Erhältlich in 3 Monaten.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
