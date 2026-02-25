  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Residence boutique dexception

Wohnquartier Residence boutique dexception

Jerusalem, Israel
von
$1,43M
;
8
ID: 33922
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Im Stadtteil Mekor Haim bei Baka nur 2 Gehminuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt. Nur wenige Minuten vom ruhigen Grünpark der Mesila entfernt, der direkt zum malerischen Moshava Germanit führt Am Fuße aller Supermärkte und Geschäfte in Talpiot. Einfach im Zentrum aller Notwendigkeit. Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft: Das Projekt befindet sich auf der Strecke der neuen Straßenbahn (in der HaParsa Street) ermöglicht eine schnelle und einfache Fahrt ins Stadtzentrum. Gebäude Luxus Boutique neun Entwickler von nur 9 Etagen mit schönen Lobby, Shabbat Aufzüge und Tiefgarage. Neue 4-Zimmer-Wohnung sehr geräumig von 111 m2, Helligkeit garantiert den ganzen Tag lang mit sehr großem Wohnbereich perfekt zu empfangen, und separate Küche, plus Balkon von 11m2 mit offenem Blick. Küchenstand des anerkannten Lieferanten Gal, Mamad Zimmer, Hauptschlafzimmer mit angeschlossenem Badezimmer, Gästebad Zentrale Klimaanlage VRF privat in jedem der Räume, Fußbodenheizung mit privatem Thermostat an jedem Ort, Smart Home System, einfach die renommiertesten Dienstleistungen. Die Wohnung verfügt über einen privaten Parkplatz unter Land und angrenzenden Keller. Soforteintrag. Am Fuße der französischsprachigen Gemeinschaften und der Pierre Koening Schule.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacieux et lumineux
Aschkelon, Israel
von
$540,788
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$620,730
Sie sehen gerade
Wohnquartier Residence boutique dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Sehr schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Idealer Ort. In der Nähe aller Geschäfte und Transport. Sehr geräumig. 130 m2 netto. 2 kleine Terrassen. Mamad und Parkplatz. Voll erneuert. Invest
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
von
$7,52M
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von der Küste entfernt, ist die Verkörperung moderner Luxus- und Architekturqualität. Diese sorgfältig gestaltete Residenz, die vom berühmten Architekten Orly Shrem entworfen wurde, erstreckt sich über dre…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
