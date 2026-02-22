  1. Realting.com
Wohnquartier Ramat gan residentiel villa renovee

Ramat Gan, Israel
$2,98M
ID: 33410
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan

Über den Komplex

Ramat gan. Wohnviertel. Haus renoviert mit 7 Zimmern mit mamad ET Einheit getrennt mit 2 Zimmern. (kann separat gemietet werden) .

Standort auf der Karte

Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

