  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33400
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street Ecke) Außerordentliche Waren Helle 2-Zimmer-Wohnung renoviert mit optimaler Anordnung! 64 m2 Wohnfläche + 4 m2 Sonnenterrasse Zweiter Stock In einem luxuriösen Gebäude mit Aufzug! Das Apartment verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett, ein geräumiges Badezimmer, einen Waschraum und eine voll ausgestattete Küche. Zimmerei und benutzerdefinierte Parkett in der gesamten Wohnung. Kommt voll möbliert! Orientierung: Süd und West Parkplatz in der Residenz Speicherplatz von 11 m2 (bedienbar mit Aufzug)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Aschkelon, Israel
von
$658,350
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Naharija, Israel
von
$583,110
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2, - Zwei Terrassen! 14 und 6 m2, - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,555
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen