  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Wohnquartier Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Jerusalem, Israel
von
$2,978
;
6
ID: 33920
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Schöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 105 m2, mit 11 m2 Terrasse. Ein echter Schlag: • Separate und hochwertige Küche • Starkes Zimmer (Mamad) • Parental-Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Soforteintrag.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$956,175
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$391,875
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2+ Balkon 15m2 mit offenem Blick Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stück Etage 5 von 8 mit Aufzug 300 Meter vom Meer te 400 Meter von der Straßenbahn verbindet Bat Yam mit Tel Aviv in 12 Minuten Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.00…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$373,065
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Dieses Apartment befindet sich in der Frishman Street, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv. Die sehr begehrte Straße bietet sofortigen Zugang zu Stränden, Cafés, Restaurants und renommierten Hotels, während weiterhin angenehm …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
