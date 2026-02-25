  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalem, Israel
von
$2,916
;
6
ID: 33919
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Schöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 111 m2, mit 11 m2 Terrasse. Ein echtes Juwel mit High-End-Services: • Separate und voll verbesserte Küche • Starkes Zimmer (Mamad) • Parental-Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Eingang Anfang April

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$2,916
