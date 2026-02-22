  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Wohnquartier Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Jerusalem, Israel
von
$2,665
;
6
ID: 33421
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In der dynamischen Nachbarschaft von Talpiot, im Herzen des Geschäftszentrums von Jerusalem, entdecken Sie moderne Büros von 180 m2, unterteilt in 7 unabhängige Arbeitsräume und einen großen Tagungsraum. Diese Zimmer befinden sich im 1. Stock mit Aufzug und verfügen über einen eigenen Balkon. Ideal für ein Unternehmen auf der Suche nach einem Funktionsraum, sofort betriebsbereit und in der Nähe der Hauptstraßen. Sofort verfügbar.

Jerusalem, Israel
