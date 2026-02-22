Wohnquartier Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
Neue Gelegenheit: Familienhaus mit großzügigen Volumina zu einem unglaublichen Preis!
RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein geräumiges Haus, mit seinem schönen Garten im Stadtteil Nissan, ruhig und geschätzt von französischsprachigen Familien!
Seine Vermögenswerte:
- Haus von 5,5 Zimmern von 165 m2,
- Feld 250 m2,
- Große Rezeption,
- Ein sicheres Zimmer im Erdgeschoss,
- 3 weitere Schlafzimmer mit schönen Volumina im Obergeschoss,
- Ankleide- und Wäschebereich,
- Parkplatz,
- im Cadastre eingetragener Titel,
- Traditionalistische Nachbarschaft in der Nähe von Synagogen und Schulen,
- In der Nähe der Autobahnrouten 6, 9 und 20 Minuten mit dem Auto vom Meer.
Ein schönes Haus mit Garten und sonniger Terrasse!
Grüne Umwelt, eine Oase des Friedens für ein ruhiges Familienleben.
Kontaktieren Sie uns Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Berufslizenz 313736
Chadera, Israel
