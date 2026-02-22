  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Wohnquartier Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Chadera, Israel
von
$1,06M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33531
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH Neue Gelegenheit: Familienhaus mit großzügigen Volumina zu einem unglaublichen Preis! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein geräumiges Haus, mit seinem schönen Garten im Stadtteil Nissan, ruhig und geschätzt von französischsprachigen Familien! Seine Vermögenswerte: - Haus von 5,5 Zimmern von 165 m2, - Feld 250 m2, - Große Rezeption, - Ein sicheres Zimmer im Erdgeschoss, - 3 weitere Schlafzimmer mit schönen Volumina im Obergeschoss, - Ankleide- und Wäschebereich, - Parkplatz, - im Cadastre eingetragener Titel, - Traditionalistische Nachbarschaft in der Nähe von Synagogen und Schulen, - In der Nähe der Autobahnrouten 6, 9 und 20 Minuten mit dem Auto vom Meer. Ein schönes Haus mit Garten und sonniger Terrasse! Grüne Umwelt, eine Oase des Friedens für ein ruhiges Familienleben. Kontaktieren Sie uns Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Berufslizenz 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$783,750
Wohnviertel A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aschdod, Israel
von
$6,270
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable
Chadera, Israel
von
$1,06M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Entdecken Sie eine Einrichtung von 3 Büros in sehr gutem Zustand, befindet sich im beliebten Beit HaShnav Gebäude, 12 Beit HaDfus Street, im 3. Stock mit Aufzug. Ein funktioneller und angenehmer Raum mit einer Küchenzeile, einem WC-Bereich, einer schönen Helligkeit und einer ruhigen Atmosphä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Exklusiv neu bei Bnei Moshe 14 6. Stock, offener Blick, 4 geräumige Zimmer, Aufzug und Parkplatz in Tabu, sonnige Terrasse und Gemeinschaftsraum Wohnung von ca. 103 m2 mit 8 m2 zusätzlicher sonniger Terrasse mit unverbauter Aussicht Komplettes architektonisches Design und Renovierung (Wohnz…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen de…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen