Wohnquartier Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
$811,965
5
ID: 33521
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In Har Homa, in einer ruhigen und begehrten Straße, bietet diese 3-Zimmer-Wohnung eine seltene Lebensqualität dank seiner drei hellen Ausstellungen (alle, aber Norden) und seine Terrasse von 9 m2 mit offenem Blick. Das Anwesen befindet sich im 4. Stock eines Neubaus mit Shabbat Aufzug, hat von wichtigen Investitionen profitiert: saubere Oberflächen, optimiertes Layout, geräumige Zimmer und warme Atmosphäre. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine perfekt integrierte moderne Küche, zwei komfortable Badezimmer, einen mamad sowie einen separaten Nachtraum. Parken ist ein echter Vorteil: private Tiefgaragen, sowie ein sehr bequemer Keller jeden Tag. Das Gebäude ist gepflegt und ideal platziert: ein Supermarkt direkt nach unten, ein Jahiva 100 Meter entfernt, Schulen, Parks und Geschäfte zu Fuß erreichbar. Diese Wohnung ist innerhalb von 6 Monaten verfügbar und vereint Komfort, Modernität und Weichheit des Lebens, eine seltene Gelegenheit in Har Homa, perfekt für eine Familie, ein junges Paar oder einen Investor, der auf der Suche nach hochwertigem Eigentum ist.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

