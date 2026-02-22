  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
;
3
ID: 33727
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohnung den ganzen Morgen Zimmer: 3 geräumige und funktionale Zimmer Balkon: kleiner Balkon ideal für Ihren Morgenkaffee oder Lesebereich Badezimmer: modern, geschmackvoll renoviert Wichtigste Aktiva Gesuchte Lage, im Herzen des Stadtlebens von Tel Aviv Ein paar Schritte vom Strand, der Promenade und den Einkaufsstraßen Lebhafte Umgebung, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Kunstgalerien Ausgezeichnetes Mietpotenzial in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
