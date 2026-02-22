  1. Realting.com
  Wohnquartier Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Wohnquartier Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Chadera, Israel
$1,32M
9
ID: 33437
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
BZH Auf der Suche nach einem Familienhaus, gut gelegen, mit High-End-Services? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui, präsentiert Sie ausschließlich im Herzen des Haotsar-Viertels, in einer privaten Straße, die gesucht wird: - ein Haus von 6 Zimmern komplett renoviert! - eine Wohnfläche von 180 m2, - ein Grundstück von 250 m2, eine geräumige Terrasse, einen grünen Garten umgeben von Obstbäumen, - ein schöner Raum des Kossu-Lebens, - Eine moderne Küche mit einer breiten und schönen Insel, - eine große Master-Suite im Erdgeschoss mit Bad, - Obergeschoss, 4 weitere Schlafzimmer einschließlich eines gesichert, - Cave, - Insgesamt 2 Badezimmer und 3 Toiletten. Die Art des Hauses sehr geschätzt von Francophones! Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
