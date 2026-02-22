Wohnquartier Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
Auf der Suche nach einem Familienhaus, gut gelegen, mit High-End-Services?
RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui, präsentiert Sie ausschließlich im Herzen des Haotsar-Viertels, in einer privaten Straße, die gesucht wird:
- ein Haus von 6 Zimmern komplett renoviert!
- eine Wohnfläche von 180 m2,
- ein Grundstück von 250 m2, eine geräumige Terrasse, einen grünen Garten umgeben von Obstbäumen,
- ein schöner Raum des Kossu-Lebens,
- Eine moderne Küche mit einer breiten und schönen Insel,
- eine große Master-Suite im Erdgeschoss mit Bad,
- Obergeschoss, 4 weitere Schlafzimmer einschließlich eines gesichert,
- Cave,
- Insgesamt 2 Badezimmer und 3 Toiletten.
Die Art des Hauses sehr geschätzt von Francophones!
Kontaktieren Sie uns:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
