  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bien agence

Aschkelon, Israel
von
$548,625
6
ID: 33756
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

??? Verkaufen in Ashkelon – Superb 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim!?????????? ?? 8. Etage???? Unbefugte Sicht????️ Geräumig und hell Eine tolle Gelegenheit in einer der gefragtesten Viertel der Stadt! ✅ 4 Stück gut angeordnet ✅ Hoher Stock mit offenem und beruhigendem Blick ✅ Neubau, sauber und gepflegt ✅ Ausgezeichnete Belüftung und natürliches Licht in der gesamten Wohnung ✅ Zentrale und bequeme Lage im Stadtteil Agamim ?? Attraktive Preis: 1.750.000 ?? Für weitere Informationen und einen Besuch vereinbaren: ANHANG

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

