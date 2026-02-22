  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Stop affaire en bord de mer a ashdod

Wohnquartier Stop affaire en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
von
$391,875
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33668
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Tolles Geschäft am Strand in Ashdod: 2-Zimmer-Wohnung in der Ashdod Beach Residenz, direkt am Tayelet, gegenüber dem Meer. Im 6. Stock mit zwei Liften bietet dieses Apartment einen Balkon mit Meerblick und eine ideale Anordnung: Eingang zu einem hellen Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer mit Dusche und WC hängen. Ein perfektes Anwesen, um das Meer jeden Tag zu genießen oder eine profitable Investition in einem der am meisten gewünschten Standorte zu machen. Alles ist zu Fuß erreichbar: Strand, trendige Restaurants, Cafés, Supermarkt und Annehmlichkeiten. Hier kaufen Sie einen Premium-Standort zu einem seltenen Preis. Eine Gelegenheit, schnell zu greifen.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$893,475
Wohnviertel Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Chadera, Israel
von
$611,325
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$391,875
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Alle anzeigen Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Im Herzen des historischen Viertels von Ajami befindet sich dieses Penthouse in der obersten Etage eines Boutique-Gebäudes im Bauhaus-Stil. Es genießt eine gesuchte Lage, in der Nähe der Residenz des Botschafters von Frankreich und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Die Wohnung entwic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen