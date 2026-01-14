  1. Realting.com
Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
$704,250
Letzte Aktualisierung: 14.01.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit mit permanenter Wache Geregelter Zugang und ruhige Wohnumgebung Ein beruhigender Rahmen für Sie und Ihre Lieben, ohne Kompromisse bei Ihrer Unabhängigkeit Ein echtes Nachbarschaftsleben, freundlich und warm Luxuslobby, Treffpunkt und Austausch Synagoge innerhalb des Wohnsitzes, Förderung von Gemeinschaftsbindungen Mensch-große Residenz, ideal für die Schaffung von Beziehungen während der Achtung der Privatsphäre von jedem Vollständige Autonomie, zu Hause, für immer Private Apartments von 2 bis 5 Zimmern, mit Balkon oder großer Terrasse Objekt in Tabou registriert: Sie sind vollständig im Besitz Ihrer Unterkunft Keine Servicepflicht: Sie wählen frei, was Sie brauchen, wenn Sie wollen A la carte Service, nach Ihren Wünschen Restaurant Sporthalle Medizinische Betreuung und Betreuung ➡️ Sie bleiben unabhängig, mit Lösungen an Ihren Fingerspitzen Eine ideale Lage Geschäfte und Einrichtungen in der Nähe Nur 20 Minuten vom Zentrum von Jerusalem entfernt Reduzierte Kondominiumladungen, ein seltener Vorteil für eine Residenz dieses Standes Die perfekte Kombination aus Sicherheit, Geselligkeit, Komfort und Freiheit. Ein Ort des Lebens für heute und für die Zukunft.

Standort auf der Karte

Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,97M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,03M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$829,450
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,26M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$735,550
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
