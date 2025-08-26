Wohnquartier Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wir freuen uns, ein neues und renommiertes Immobilienprogramm im brandneuen Stadtteil Ramat Adar in Givat Shmouel zu präsentieren, einer schnell wachsenden Adresse, die immer mehr Familien, junge Profis und Profis anzieht.
Warum wählen Sie Ramat Adar aus Givat Shmouel?
Ramat Adar ist das Beste aus beiden Welten: eine friedliche, moderne und grüne Wohnumgebung, in der Nähe von Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak und Petah Tikva. Sie genießen also die geographische Zentralität Israels, ohne den Frieden des Lebens zu opfern.
Schulen und Einrichtungen der Exzellenz in der Nähe
Schneller Zugang zu Hauptachsen (Straße 4, Straße 471, etc.)
Einkaufszentren, Parks, Synagogen, Gesundheits- und Freizeitangebote innerhalb von Minuten
Eine warme, familiäre und pflegende Gemeinschaft
Das Immobilienprojekt : Stehen & Komfort
In einem 20-stöckigen Turm im Herzen von Ramat Adar gelegen, bietet dieses Programm die neuesten verfügbaren Einheiten, alle geliefert mit:
✅ 2 private Parkplätze✅ Ein Keller✅ Vollklimatisierung
Apartments verfügbar :
5 Zimmer – 127 m2 Netto + 16 m2 Terrasse
6 Zimmer – 143 m2 Netto + 13 m2 Terrasse
Vorteile:
Ausgestellt April 2028
20 % bei Vertragsunterzeichnung, Zahlungsbilanz
Ramat Adar ist mehr als nur ein Wohnort: es ist eine Wahl des Lebens, eine sichere Investition und eine seltene Gelegenheit in einem Entwicklungsgebiet, im Herzen des Landes.
Warte mehr, ruf uns an
Standort auf der Karte
Givat Shmuel, Israel
