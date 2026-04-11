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Neubauwohnungen in Kfar Saba, Israel

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Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
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Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$10,500
Großes Duplex 190 m2. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, mamad, 2 Badezimmer. Ebene 2: 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und Spiele / Television Ecke. Aufzug und Parkplatz
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Wohnviertel Vue exceptionnelle quartier tres recherche
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Wohnviertel Vue exceptionnelle quartier tres recherche
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Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$4,15M
Wohnung befindet sich in einem sehr begehrten Bereich in Kfar Saba Yerouka. In einem 4-stöckigen Boutique-Gebäude 2 min von Raanana, Canyon Ha Yerouka und allen Annehmlichkeiten. Sehr schöne Oberfläche von 135 m2 Netz [179 m2 arnona]. Großes Wohnzimmer mit Blick auf eine 26 m2 Terrasse. Wir …
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