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Neubauwohnungen in Hatzor HaGlilit, Israel

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Wohnviertel Etage complet calme et central cave amenagee en studio
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Hatzor HaGlilit, Israel
von
$5,50M
In Kiryat Moshe, neu auf den Markt: Ideal gelegen in der Nähe der Straßenbahn (grüne Linie), schöne 4,5 Zimmer auf einer ganzen Etage. Soccah Terrasse, 2. Stock, 4 Orientierungen. Enthält einen großen Raum im Keller mit Fenster als eigenständige Gehäuseeinheit. Ausgewählt von:
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