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Wohnimmobilien in Chadera, Israel

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65 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/9
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in HaderaWir bieten eine helle und geräumige Wohnung an der Adres…
$700,000
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Ferienhaus 10 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 10 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 10
Fläche 300 m²
Neu ?? Neu ?? Neu ?? ? Zu verkaufen – Givat Olga Ein Haus, das Sie auf den ersten Blick ver…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
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$815,850
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in e…
$895,770
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
BZH Im Herzen des Stadtzentrums von Hadera, hervorragendes und seltenes Produkt! Nahe allen …
$662,670
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 153 m²
BZ Entdecken Sie diese seltene Gelegenheit im Herzen von Hadera! Das Hotel liegt auf der br…
$1,05M
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Villa 6 zimmer in Chadera, Israel
Villa 6 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 6
Fläche 300 m²
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$5,00M
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 113 m²
BZH Neue exklusive RE/MAX Hadera! In Hadera, im begehrten Stadtteil Ein Hayam, im Rahmen d…
$779,220
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten u…
$1,32M
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 124 m²
BZH Willst du Israel im Jahr 2026 besitzen? RE/MAX Hadera bietet ein neues Projekt nur Waow…
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Wohnung 2 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 2 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 2
Fläche 48 m²
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
$479,520
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 104 m²
Im Projekt des renommierten Promotors AURA. Aura, Besitzer vieler Wohnungen in der Stadt Had…
$782,550
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 115 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen exklusiv eine hervorragende Familienwohnung in der Haup…
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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
Penthouse 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 178 m²
Referenz: HD 109 Schönes Penthouse Neun Sponsoren 5 Stück 178 m2 + 96 m2 Terrasse Möglichkei…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
BZH Träumen Sie von einer einzigartigen, prächtigen, raffinierten Wohnung mit einer großen T…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 92 m²
Referenz: HD 108 Schönes Zwei-Gebäude-Projekt im neuen Hadera-Viertel Ein Country Club ist i…
$909,090
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
– Eine Gelegenheit, die man in Hadera nicht verpassen sollte! ✨Zu diesem Preis wird es schwi…
$729,270
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Ausgezeichneter Fall! Im Zentrum von Hadera – modernes Gebäude im Jahr 2021 geliefert. 4 Zim…
$725,940
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Villa 8 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 8
Fläche 370 m²
In Exklusivität präsentiert Sie RE/MAX Hadera in der Kategorie "COLLECTION", eine prächtige …
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera präsentiert ein geräumiges Haus mi…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
BZH Neue Exklusivität der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wi…
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Ferienhaus 7 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 7 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 7
Fläche 180 m²
Exklusiv bei RE/MAX Hadera, einem seltenen Privathaus von 7 Zimmern zum Verkauf im HaPark Be…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung,…
$806,731
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Verkauf – Gute Ausnahme in Hadera Gönnen Sie sich eine einzigartige Wohnumgebung in dieser …
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Ferienhaus 6 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 6
Fläche 165 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein hervorragendes Haus komplett geschmackvoll renoviert im He…
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
B'H ? Neue Exklusivität!? Suchen Sie eine neue 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse mit Panoramab…
$682,650
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
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Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
BZH ✨ Ein neues Programm im exklusiven Weizman Bezirk Hadera! Es gibt klassische Projekte..…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 145 m²
Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Z…
$762,570
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 113 m²
BZH Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten …
$749,250
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Immobilienangaben in Chadera, Israel

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