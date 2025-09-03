Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Sumbawa, Indonesien

4 immobilienobjekte total found
Villa in Sempe, Indonesien
Villa
Sempe, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Luxus 2 Bed Villa mit eigenem privaten Pool!Hier bei der Redland Property Group haben wir ha…
$129,990
Immobilienagentur
The Redland Property Group Ltd
Sprachen
English
Villa in Sempe, Indonesien
Villa
Sempe, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Hier bei der Redland Property Group haben wir hart hinter den Kulissen gearbeitet, um das nä…
$64,990
Immobilienagentur
The Redland Property Group Ltd
Sprachen
English
Villa in Sempe, Indonesien
Villa
Sempe, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Luxus 1 Bed Villa mit eigenem privaten Pool!Hier bei der Redland Property Group haben wir ha…
$99,990
Immobilienagentur
The Redland Property Group Ltd
Sprachen
English
Villa in Sempe, Indonesien
Villa
Sempe, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Luxus 3 Bed Villa mit eigenem privaten Pool!Hier bei der Redland Property Group haben wir ha…
$189,990
Immobilienagentur
The Redland Property Group Ltd
Sprachen
English
