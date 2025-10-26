Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Bandung City
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bandung City, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Bandung City, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Bandung City, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
$128,000
Immobilienagentur
RESIDE BALI GROUP
Sprachen
English, Русский, Українська
Immobilienangaben in Bandung City, Indonesien

