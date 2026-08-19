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Gewerbeimmobilien in Westtransdanubien, Ungarn

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Keszthelyi jaras
5
Heviz
5
12 immobilienobjekte total found
Hotel 435 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 435 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 435 m²
Etagenzahl 3
Immobilien für Leben und Arbeit.Mini-Hotel im Thermalbad Heviz!Eine Villa steht zum Verkauf,…
$494,193
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Hotel 225 m² in Osli, Ungarn
Hotel 225 m²
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Dieser Erholungs- und Veranstaltungspark befindet sich in einer der malerischsten Ecken West…
$3,60M
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Gewerbefläche 879 m² in Balogunyom, Ungarn
Gewerbefläche 879 m²
Balogunyom, Ungarn
Fläche 879 m²
Moderne Produktionsanlage mit voller Infrastruktur und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Id…
$761,995
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Geschäft 3 952 m² in Gschirnau, Ungarn
Geschäft 3 952 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 3 952 m²
Etagenzahl 2
Allgemeine Informationen Ein operatives Einkaufszentrum in Westungarn wird zum Verkauf angeb…
$3,48M
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Hotel in Heviz, Ungarn
Hotel
Heviz, Ungarn
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein voll ausgestattetes Hotel in der Ortschaft Heviz, bekannt für seinen ei…
$3,01M
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Gewerbefläche 4 177 m² in Gschirnau, Ungarn
Gewerbefläche 4 177 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 4 177 m²
Etagenzahl 2
Angebot zum Verkauf ein vielfältiges Portfolio an Immobilien in Westungarn, nahe der Grenze …
$6,71M
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TekceTekce
Hotel 520 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 520 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Auf einer der beliebtesten Straßen des Resort-Stadt Heviz, nur 10 Gehminuten vom berühmten T…
$1,34M
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Gewerbefläche 1 800 m² in Nagylengyel, Ungarn
Gewerbefläche 1 800 m²
Nagylengyel, Ungarn
Fläche 1 800 m²
Für Unternehmer, die ihr Holzverarbeitungsgeschäft aufgrund der wirtschaftlichen oder politi…
$846,750
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Gewerbefläche 1 886 000 m² in Kövesd, Ungarn
Gewerbefläche 1 886 000 m²
Kövesd, Ungarn
Fläche 1 886 000 m²
Die Sand- und Kiesgruben befinden sich im Kreis Zala, 10 km von der Autobahnausfahrt M85 und…
$24,94M
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Restaurant, Café 550 m² in Heviz, Ungarn
Restaurant, Café 550 m²
Heviz, Ungarn
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
In Hévíz, nur 10 Gehminuten vom berühmten Thermalsee entfernt, wird ein dreistöckiges Haus m…
$464,764
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Restaurant, Café 160 m² in Heviz, Ungarn
Restaurant, Café 160 m²
Heviz, Ungarn
Fläche 160 m²
Immobilien für Leben und Arbeit!  In dem weltberühmten Ferienort H & eacute; v í z, auf dem …
$359,355
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Hotel 860 m² in Ödenburg, Ungarn
Hotel 860 m²
Ödenburg, Ungarn
Fläche 860 m²
Ein kleines Hotel steht zum Verkauf in 9027 Györ. Das 2001 erbaute Hotel verfügt über 13 Zim…
$1,28M
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Eigenschaftstypen in Westtransdanubien

hotels
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