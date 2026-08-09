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Hotels in Platamonas, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 100 m² in Platamonas, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotel von 1100 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke.…
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Hotel 1 100 m² in Platamonas, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotel von 1100 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke.…
$3,07M
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