Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Mykonos, Griechenland

Gemeinde Mykonos
34
Mykonos
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Ano Mera, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Ano Mera, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Αυτή η εκπληκτική βίλα πέντε υπνοδωματίων συνδυάζει άψογα την κυκλαδίτικη γοητεία με τη σύγχ…
$2,21M
Haus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Mykonos, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Mykonos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Αυτό το εξαίρετο διαμέρισμα βρίσκεται στην ειδυλλιακή τοποθεσία Αγράρι της Μυκόνου, αποτελών…
$580,537
Villa 4 zimmer in Gemeinde Mykonos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gemeinde Mykonos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Diese außergewöhnliche Wohnung befindet sich in der idyllischen Lage von Agrari, Mykonos, de…
$577,902
Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Mykonos

villen
cottages

Immobilienangaben in Regionalbezirk Mykonos, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
