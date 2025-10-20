Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kamena Vourla
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Kamena Vourla, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 0-geschossiges Haus von 450 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die B…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 170 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$338,237
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Kamena Vourla, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen