Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Malia Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Malia Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 90 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Erd…
$158,010
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Malia Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen