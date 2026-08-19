Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

;
Zagori Municipality
5
6 immobilienobjekte total found
Hotel 370 m² in Kipoi, Griechenland
Hotel 370 m²
Kipoi, Griechenland
Fläche 370 m²
Zum Verkauf, ein Boutique-Hotel in Ioannina, Epirus Region. Das 370 m2 große Hotel bietet 6 …
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² in Kipoi, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Kipoi, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 1000 m² großes Hotel in Kipi ( Kipoi ) im nördlichen Teil des…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000 in Kato Pedina, Griechenland
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000
Kato Pedina, Griechenland
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Im Herzen von Central Zagori, wo Steinarchitektur die unvergleichliche natürliche Schönheit …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000 in Monodendri, Griechenland
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000
Monodendri, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 412 m²
Etagenzahl 2
In the heart of Zagori Villages, a unique hotel of 412 sq.m. is offered for sale, renovated …
$690,566
Eine Anfrage stellen
Hotel 700 m² in Elafotopos, Griechenland
Hotel 700 m²
Elafotopos, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) in Ioannina Municipality, Griechenland
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 19
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 496 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf in Ioannina, eine Stadt mit einem stetig wachsenden touristischen Fluss un…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Ioannina

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen