Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kassandra Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus

Mansions in Kassandra Municipality, Griechenland

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 6 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Herrenhaus 6 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Stellen Sie sich eine prächtige, 350 Quadratmeter große Villa vor, ganz in der Nähe des wund…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Kalandra, Griechenland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kassandra Municipality, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen