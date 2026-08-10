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Studio-Wohnungen in Vietnam

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Nha Trang
5
Khanh Hoa Province
5
8 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Studio 1 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 7/11
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Studio in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Studio
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Fläche 35 m²
🏠 PRE-SALE IN HO CHI MINH CITY: WOHNUNGEN VON $54.000 BEFORE SALES LAUNCHBeschreibung:Invest…
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Studio 1 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 28/30
Das einzige Angebot in einem der beliebtesten Resorts in VietnamWohnung - Studio in Raten vo…
$59,400
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Studio 1 Schlafzimmer
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 25
🏝️ Frühe Lose in Ho-Chi-Minh-Stadt! Start 20.12.2024. Investitionen von $54k.Presale!!Auf de…
$54,000
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Studio in Nha Trang, Vietnam
Studio
Nha Trang, Vietnam
Fläche 26 m²
Kaufen Sie profitables Investment Immobilien in Vietnam direkt vom Entwickler.Nha Trang ist …
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Studio 1 Schlafzimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 Schlafzimmer
Nha Trang, Vietnam
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 12/30
$70,000
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Studio in Nha Trang, Vietnam
Studio
Nha Trang, Vietnam
Fläche 26 m²
🏝️ WOHNUNG IN NHA TRANG BY THE SEA: INVESTMENT & RENTAL für RUSSIANSBeschreibung:Ich werde I…
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Studio 1 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 21/30
27 m2 Sea-View Studio, 21st Floor, Nha Trang, Vietnam — eine hochflüssige Kompaktanlage am S…
$95,156
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Immobilienangaben in Vietnam

mit Meerblick
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