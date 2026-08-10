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Wohnungen in Vietnam

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Ho-Chi-Minh-Stadt
4
Nha Trang
8
Khanh Hoa Province
8
An Giang Province
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21 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Studio 1 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 7/11
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Studio in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Studio
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Fläche 35 m²
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Studio 1 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 28/30
Das einzige Angebot in einem der beliebtesten Resorts in VietnamWohnung - Studio in Raten vo…
$59,400
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Wohnung
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Der Kauf von Anlageimmobilien in Vietnam direkt vom Bauträger ist profitabel. Ho-Chi-Minh-S…
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Wohnung 1 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Wohnung 1 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 15
Vietnam hat 17 Milliarden Dollar investiert, um die Insel zu einer idealen Alternative zu Ba…
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Studio 1 Schlafzimmer in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Studio 1 Schlafzimmer
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 25
🏝️ Frühe Lose in Ho-Chi-Minh-Stadt! Start 20.12.2024. Investitionen von $54k.Presale!!Auf de…
$54,000
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Wohnung 2 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Wohnung 2 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 4/11
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Wohnung in Phu Quoc, Vietnam
Wohnung
Phu Quoc, Vietnam
Kaufen Sie eine Ferienwohnung am Meer in Phu Quoc, VIETNAMImmobilien zur Miete für das Leben…
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Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Wohnung
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
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Wohnung 2 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Wohnung 2 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/29
Das einzige Angebot in einem der beliebtesten Resorts in VietnamWohnung - Studio in Raten vo…
$151,600
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Studio in Nha Trang, Vietnam
Studio
Nha Trang, Vietnam
Fläche 26 m²
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Wohnung 2 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Wohnung 2 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Investieren Sie in eine Immobilie am Meer in Vietnam! Kaufen Sie eine Wohnung auf der Insel …
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Wohnung 1 zimmer in Phu Quoc, Vietnam
Wohnung 1 zimmer
Phu Quoc, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 9/11
🏝️ HAUS IN VIETNAM: INVESTITIONEN MIT EINKOMMEN UND ERGEBNISSEBeschreibung:Ich werde Ihnen d…
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Wohnung 2 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Wohnung 2 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Investieren Sie direkt vom Bauträger in eine gewinnbringende Immobilie in Vietnam. Nha Tr…
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Studio 1 Schlafzimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 Schlafzimmer
Nha Trang, Vietnam
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 12/30
$70,000
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Studio in Nha Trang, Vietnam
Studio
Nha Trang, Vietnam
Fläche 26 m²
🏝️ WOHNUNG IN NHA TRANG BY THE SEA: INVESTMENT & RENTAL für RUSSIANSBeschreibung:Ich werde I…
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Wohnung 1 zimmer in Da Nang, Vietnam
Wohnung 1 zimmer
Da Nang, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 29
🚨 BERUFSBILDUNG IN DA NANG 🇻🇳 |NEUE PREMIUMPROJEKT FÜR INVESTOREN IN VIETNAM📍 Da Nang, Vietn…
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Studio 1 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 21/30
27 m2 Sea-View Studio, 21st Floor, Nha Trang, Vietnam — eine hochflüssige Kompaktanlage am S…
$95,156
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Wohnung 1 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/30
The only offer in one of the most popular resorts in Vietnam The offer is ideal for obtainin…
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Wohnung 2 zimmer in Phu Quoc Insel, Vietnam
Wohnung 2 zimmer
Phu Quoc Insel, Vietnam
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 6/15
MEYPEARL HARMONY Project description Location: Phu Quoc island, Kien Giang province Apartmen…
$98,450
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Wohnung 1 zimmer in Xa Cua Duong, Vietnam
Wohnung 1 zimmer
Xa Cua Duong, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 6/15
Wohnung in der Eigenschaft in der vielversprechendsten Resort-Bereich von VietnamVollständig…
$63,831
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Eigenschaftstypen in Vietnam

studio-wohnungen
1 Zimmer

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