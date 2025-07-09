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Wohnkomplex The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR

Tiflis, Georgien
von
$135,000
BTC
1.6057981
ETH
84.1667452
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133 472.4082872
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ID: 35113
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Das größte Projekt in Tbilisi an den Ufern der Kura ist Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Ein einzigartiges Format mit der Erhaltung der natürlichen Landschaftsgestaltung der Gegend.

Tiflis Das von der internationalen Entwicklungsgesellschaft Eagle Hills umgesetzte Projekt Tbilisi Waterfront ist eine ambitionierte Entwicklung eines Stadtgebiets von etwa 6 Millionen Quadratmetern. Dieses groß angelegte Projekt soll das Ufer des Bezirks Krtsanisi in der Hauptstadt Georgiens, Tiflis, verwandeln.

Hauptmerkmale des Projekts: - Lage: Krtsanisi Bezirk, in der Nähe des internationalen Flughafens und der wichtigsten Geschäftsbereiche der Stadt. - Investitionen: Das Gesamtvolumen der Investitionen wird auf 6,5 Milliarden USD geschätzt.

Allgemeines Konzept: Das Projekt wird als eine Art "Stadt innerhalb einer Stadt" konzipiert, darunter verschiedene Arten von Immobilien und Infrastruktur: - Wohnkomplexe mit einer Vielzahl von Wohnformaten (Wohnungen, Villen, Stadthäuser); - High-End Bürogebäude; - Einkaufs- und Unterhaltungsbereiche mit Fußgängerpromenaden und Restaurants; - Kulturzentren und öffentliche Räume; - Fünf-Sterne-Weltklasse-Hotels.

Projektmerkmale: - Die Länge des Ufers beträgt 17 km, wo grüne Erholungsgebiete und Gehgassen angeordnet werden. - Ja. Das Konzept bietet eine harmonische Kombination aus Naturlandschaften, historischen Denkmälern und modernen Architekturlösungen. - Besonderes Augenmerk wird auf die Schaffung komfortabler Bedingungen für Bewohner und Gäste der Hauptstadt gelegt: Die Infrastruktur sorgt für komfortables Wohnen, Arbeiten und Erholung.

Bedeutung für die Region: Tbilisi Waterfront wird zu einem der größten Projekte für die integrierte Entwicklung von städtischen Gebieten werden, der zur Entwicklung des Tourismus beiträgt, die Investitionsattraktivität des Landes erhöht und die Lebensqualität der Bürger verbessert. Aufgrund des hohen Niveaus der Landschaftsgestaltung und des durchdachten Designs wird das Gebiet in der Lage sein, eine neue Visitenkarte von Tbilisi zu werden und eine große Anzahl von Touristen und Investoren anzuziehen. Das Projekt Tbilisi Waterfront konzentriert sich somit auf die Dauer und bietet den Bewohnern und Gästen einen einzigartigen Raum für ein komfortables Leben, Arbeit und Freizeit, die es der Stadt ermöglichen, ein neues Aussehen zu erwerben und ihre Position als attraktives touristisches Ziel und Business Center zu stärken.

Der bequemste Installationsplan:

5% anfängliche Zahlung

Zahlung 1 - 5% Dezember 2026

Zahlung 2 - 10% Januar 2027

Zahlung 3 - 10% Dezember 2027

Zahlung 4 - 10% Juni 2028

5 - 60% Zahlung nach Eingang der Schlüssel

Früher Rücktritt aus dem Projekt ohne Strafen und zusätzliche Gebühren.

Das Angebot ist begrenzt, es ist möglich, die verfügbaren Einheiten durch Kontakt mit unseren Spezialisten oder durch eine Anfrage auf der Website zu klären. Wir werden innerhalb von 30 Minuten antworten!

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Tiflis, Georgien
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