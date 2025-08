Wohnkomplex

Batumi, Georgien

💫 Wohnung in Raten 36 Monate💫 Meer, Berge und Insel Blick in Premium-Komplex💫 5% Rabatt mit 100% Zahlung👑Eine Investition in die erste Bauphase bringt Ihnen eine 50%-ige Rendite auf den Weiterverkauf.👑Schnelle Investitionsrendite in nur 6 Jahren, 16,4%🏝️BATUMI ISLAND InselDie Insel ist ein B…