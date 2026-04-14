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Gewerbeimmobilien in Saudi-Arabien

Provinz Riad
4
Provinz Nadschran
3
Sharurah
3
8 immobilienobjekte total found
Hotel in Dschidda, Saudi-Arabien
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Hotel
Dschidda, Saudi-Arabien
Der Four Seasons Komplex von Entwickler Middad wird die neue Attraktion von Jeddah sein. Das…
$2,61M
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Hayat
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Hotel 6 700 m² in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Hotel 6 700 m²
Provinz Riad, Saudi-Arabien
Fläche 6 700 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen ein sehr gepflegtes, bedienerfreies Hotel in bester Lage in …
$7,30M
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Hotel 11 500 m² in Sharurah, Saudi-Arabien
Hotel 11 500 m²
Sharurah, Saudi-Arabien
Fläche 11 500 m²
High-yield worker´s dormitory in 1103 Budapest for sale We are particularly pleased to be ab…
$10,59M
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Hotel 1 000 m² in As Sulayyil, Saudi-Arabien
Hotel 1 000 m²
As Sulayyil, Saudi-Arabien
Fläche 1 000 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen ein hochwertiges Hotel in bester Lage mit einem Top-Betreibe…
$6,47M
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Gewerbefläche in Afif, Saudi-Arabien
Gewerbefläche
Afif, Saudi-Arabien
Etagenzahl 2
$16,30M
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Hotel 435 m² in As Sulayyil, Saudi-Arabien
Hotel 435 m²
As Sulayyil, Saudi-Arabien
Fläche 435 m²
Dieses kleine aber feine Hotel wurde vor 14 Jahren in Szeged eröffnet, der drittgrößten Stad…
$1,69M
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Hotel in Sharurah, Saudi-Arabien
Hotel
Sharurah, Saudi-Arabien
In der Gemeinde 8372 Cserszegtomaj, etwa 2,5 Kilometer vom natürlichen Heilwassersee in Hevi…
$2,47M
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Gewerbefläche 429 251 m² in Sharurah, Saudi-Arabien
Gewerbefläche 429 251 m²
Sharurah, Saudi-Arabien
Fläche 429 251 m²
In Ungarns größeren Städten, vor allem in Budapest, gibt es einen großen Raumbedarf (über 20…
$32,06M
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Eigenschaftstypen in Saudi-Arabien

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