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Wohnungen in Saudi-Arabien

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Provinz Ha'il
6
Muhafazat Baq`a'
6
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Dschidda, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Dschidda, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Etagenzahl 47
Küste des Roten Meeres in Saudi-ArabienTrump Tower Jeddah ist die erstklassige Adresse der S…
$469,982
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Wohnung in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194658Preis: 66,878 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 1Gesamtfläche: 39,34 qmBoden: 3F…
$77,196
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/6
ID 34194660Preis: 98,736 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 2Gesamtfläche: 61,71 m2Boden: 1F…
$113,970
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/6
ID 34194662Preis: 103,309 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 2Gesamtfläche: 60.77 m2Boden: 2…
$119,248
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194666Preis: 106,820 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 2Gesamtfläche: 61.04 m2Boden: 3…
$123,301
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Wohnung in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/6
ID 34194654Preis: 60,543 Euro Bevölkerung: Der StrandZimmer: 1Gesamtfläche: 39,06 m2Terrasse…
$69,884
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Wohnung in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194656Preis: 63,456 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 1Gesamtfläche: 39,66 m2Terrasse:…
$73,246
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Eigenschaftstypen in Saudi-Arabien

1 Zimmer

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