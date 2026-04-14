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Häuser in Saudi-Arabien

Provinz Riad
8
Provinz Nadschran
4
Sharurah
4
14 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Villa
Provinz Riad, Saudi-Arabien
Nesaj Al Fursan befindet sich in der größten Wohngegend von Northern Riyadh, wo Sie sich in …
$438,000
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Villa in Riad, Saudi-Arabien
Villa
Riad, Saudi-Arabien
A unique project Neptune interiors by Mouawad from the developer Darglobal. This is a diamon…
$1,30M
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Villa in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Villa
Provinz Riad, Saudi-Arabien
Etoile ist das erste Markenprojekt in Saudi-Arabien. Es befindet sich in einer ruhigen Gegen…
$1,10M
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Villa 5 zimmer in Sharurah, Saudi-Arabien
Villa 5 zimmer
Sharurah, Saudi-Arabien
Zimmer 5
Fläche 133 m²
Die charmante Altstadt Villa mit Gästehaus ist zu verkaufen in 7400 Kaposvár, Südtransdanubi…
$185,321
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Schloss in Sharurah, Saudi-Arabien
Schloss
Sharurah, Saudi-Arabien
In Ungarn in 8707 Puzstakovacsi (Somogy Grafschaft), ein kleines Landhaus komplett renoviert…
$176,496
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Haus in Al-Hasa, Saudi-Arabien
Haus
Al-Hasa, Saudi-Arabien
Fläche 330 000 m²
Im kleinen Dorf Iliny, in Nordungarn bei Balassagyarmat im Kreis Nógrád, mit ca. 187 Einwohn…
$1,16M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa in Ad Dir`iyah, Saudi-Arabien
Villa
Ad Dir`iyah, Saudi-Arabien
Corinthia is a collection of ten private residences built in the traditional najdi style. Th…
$14,30M
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Reihenhaus in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Reihenhaus
Provinz Riad, Saudi-Arabien
Rose Avenue ist eine luxuriöse Verbindung von geschlossenem Typ in der Umgebung von Al Ared …
$531,000
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Villa in Dschidda, Saudi-Arabien
Villa
Dschidda, Saudi-Arabien
Ayala is the new standard of luxury living in Saudi Arabia. An outstanding project by develo…
$1,60M
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Villa in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Villa
Provinz Riad, Saudi-Arabien
Elite Ferienhaus Dorf Rejan Hills in einer der renommiertesten Gegenden von Riyadh Hussam bi…
$825,000
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Haus 6 zimmer in Sharurah, Saudi-Arabien
Haus 6 zimmer
Sharurah, Saudi-Arabien
Zimmer 6
Fläche 128 m²
Die kleine Stadt Igal befindet sich im südlichen Transdanubia/Ungarn, ca. 40 km vom Plattens…
$147,080
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Villa in Ad Dir`iyah, Saudi-Arabien
Villa
Ad Dir`iyah, Saudi-Arabien
Raffles — an exquisite project in the historical city of Diriyah. The developer is the Singa…
$2,80M
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Villa 3 zimmer in Sharurah, Saudi-Arabien
Villa 3 zimmer
Sharurah, Saudi-Arabien
Zimmer 3
Fläche 103 m²
Im Dorf Polanyi (deutsch: Polern) befindet sich 25 Autominuten von Kaposvar, mit einer Bevöl…
$171,789
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Villa in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Villa
Provinz Riad, Saudi-Arabien
In einer der fortschrittlichsten Gegenden von Sedra ist das Hüttendorf Ewan, wo Sie Ruhe und…
$800,000
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