Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Val dOise
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Val dOise, Frankreich

;
Pontoise
13
Cergy
13
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$86,795
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$79,475
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$95,858
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 3
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$100,622
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$82,147
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 23 m²
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$106,082
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 16 m²
Stockwerk 2
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$86,098
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
$80,172
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 3
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$96,439
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$81,682
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$88,770
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 3
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$100,389
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$90,513
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Val dOise

wohnungen

Immobilienangaben in Val dOise, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen