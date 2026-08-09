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Wohnungen in Roquebrune Cap Martin, Frankreich

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1 Zimmer
4
2 Zimmer
3
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Das neue Projekt, 15 Minuten von Monaco entfernt, befindet sich im Herzen des lebhaften Stad…
$389,240
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$372,276
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 7
Das Apartment auf Cap Maarten ist eine luxuriöse neue Wohnung von 157 m2, nur 15 Minuten von…
$578,632
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$254,342
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Wohnung 2 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Roquebrune — Cap-Martin, Côte d'Azur, Frankreich
$277,756
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sentier Touristique Bord de Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sentier Touristique Bord de Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 6
Wohnung in Roquebrune-Cap-Martin, Frankreich, mit einer Fläche von 67,38 m2, bietet eine ein…
$662,289
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 35, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
35, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Das Apartment auf Cap Maarten ist eine luxuriöse neue Wohnung von 157 m2, nur 15 Minuten von…
$2,74M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Neues Gebäude 15 Minuten von Monaco.Dieses neue Projekt, im Herzen des lebhaften Viertels Ca…
$661,127
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 6/7
Das Apartment auf Cap Maarten ist eine luxuriöse neue Wohnung von 157 m2, nur 15 Minuten von…
$424,098
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$365,421
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