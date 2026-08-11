Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Manche
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Manche, Frankreich

;
Avranches
92
92 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$453,145
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
| Ferienwohnungen
$290,478
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$321,849
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$214,373
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$202,173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$261,430
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$241,678
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$207,982
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$281,183
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$207,401
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$266,078
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$249,811
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$207,982
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 4
$325,335
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 4
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$336,954
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
| Ferienwohnungen
$286,411
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
| Ferienwohnungen
$243,420
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$269,563
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$249,811
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 27 m²
| Ferienwohnungen
$155,696
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$253,297
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$234,706
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$325,335
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$230,058
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
$241,678
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
| Ferienwohnungen
$331,145
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Diese neue Wohnfläche in Donville-les-Bains liegt ideal 250 m vom Strand und wenige Minuten …
$235,868
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 85 m²
| Ferienwohnungen
$332,307
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$281,183
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
| Ferienwohnungen
$151,048
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Manche

wohnungen

Immobilienangaben in Manche, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen