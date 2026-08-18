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Wohnimmobilien in Jura, Frankreich

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Dole
26
27 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$431,975
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$332,702
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$319,897
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$286,202
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$338,302
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$295,149
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$298,576
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$423,029
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$343,624
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$309,986
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$282,832
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$275,036
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$297,658
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$463,347
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$328,089
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$373,101
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$424,435
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$385,255
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$277,894
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$328,089
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$412,630
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Schloss 6 Schlafzimmer in Pont de Poitte, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Pont de Poitte, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 1 000 m²
Ein seltenes Renaissanceschloss mit einer reichen Geschichte.Normandie, 80 km von Paris. Sch…
$5,20M
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$289,269
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$455,562
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dole, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$367,838
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$290,245
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Dole, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Region Burgundy-Franche-Comté, 30 Minuten von den Städten Dijon und Bizontine …
$313,379
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