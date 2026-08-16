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Schlösser in Indre et Loire, Frankreich

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Tours
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12 immobilienobjekte total found
Schloss 50 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 50 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 50
Die Perle von Frankreich: Eine Burg nicht vermisst werdenEin Schloss mit Geschichte und Pote…
$3,68M
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 850 m²
Das Schloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist ein sehr schöner Empfangsbereich mit vier…
$1,75M
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Schloss 8 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Das einzigartige Schloss des XVI. Jahrhunderts, komplett restauriert, nur 34 km von der Stad…
$2,35M
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Schloss in Rigny Usse, Frankreich
Schloss
Rigny Usse, Frankreich
Fläche 920 m²
Wunderschönes Schloss im Loiretal mit sorgfältig renovierten Cottages 4, die luxuriöses Wohn…
$2,81M
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 700 m²
Ein wunderschönes Schloss mit einer romantischen Fassade und einem attraktiven Interieur bef…
$2,78M
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 3
Das Schloss des XIX Jahrhunderts in ausgezeichnetem Zustand 15 km von Tours, Loire-Tal.Das S…
$1,62M
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Dieser prächtige 3-Sterne-Hotelkomplex befindet sich in einem 5,5 Hektar großen bewaldeten P…
$1,24M
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Schloss 10 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Das Schloss des XIX. Jahrhunderts, 25 km von Tours entfernt, im berühmten Loire-Tal.Das Schl…
$1,92M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 450 m²
Etagenzahl 5
Wunderschönes Schloss "Sleeping Beauty" im Loiretal, 35 km von der Tour entfernt.Das Schloss…
$1,25M
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Schloss 9 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 9 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 9
Fläche 750 m²
Ein wunderschönes Schloss in Frankreich in der Nähe von Tours, ein Schloss aus dem 19. Jahrh…
$1,19M
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Schloss 23 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 23 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 23
Schlafräume 9
Fläche 1 400 m²
CHATEAU in South TurenSchloss 23 Zimmer 9 Schlafzimmer 1400 m2Ein beeindruckendes und prächt…
$4,31M
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Schloss 17 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 17 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 17
Fläche 1 200 m²
Schloss von South TurenSchloss 17 Zimmer 11 Schlafzimmer 1200 m2Das Hotel liegt am Ufer des …
$1,80M
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Immobilienangaben in Indre et Loire, Frankreich

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