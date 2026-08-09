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Wohnungen in Caen, Frankreich

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Ifs
8
56 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$249,579
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
| Ferienwohnungen
$273,049
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$235,984
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
| Ferienwohnungen
$424,098
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$245,279
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$351,501
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
| Ferienwohnungen
$276,883
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$330,587
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$225,876
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$285,830
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$355,684
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$352,896
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich an den Toren von Cana und weniger als eine halbe Stunde von den St…
$270,493
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$295,590
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
| Ferienwohnungen
$383,431
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$313,716
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$233,196
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$433,277
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$406,669
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$262,592
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$360,309
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$361,703
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$277,232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$267,821
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Palais, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Palais, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 84 m²
| Ferienwohnungen
$446,174
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Palais, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Palais, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
| Ferienwohnungen
$260,268
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
| Ferienwohnungen
$374,833
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$363,678
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$291,524
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$360,541
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Eigenschaftstypen in Caen

2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Caen, Frankreich

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