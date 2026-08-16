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Wohnungen in Bouches du Rhone, Frankreich

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Marseille
557
Aix en Provence
51
Istres
16
Trets
14
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626 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 5
Zum ersten Mal ist das bestehende Gebäude, komplett renoviert und im Herzen der Stadt gelege…
$253,668
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diesen Wohnraum, der sich im 9. Arrondissement von Marseille befindet, in Zac …
$389,240
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Studio 1 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3
Im Herzen von Marseille, zwischen dem Bezirk Dox und dem Europäischen Krankenhaus, bietet da…
$134,201
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diesen Wohnraum, der sich im 9. Arrondissement von Marseille befindet, in Zac …
$407,831
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
Idealer Wohnraum im Herzen der 6. Arrondissement, 12 Minuten von der U-Bahn 2 "Castellan" un…
$431,534
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Wohnraum in der Nähe des Stadtzentrums, im 14. Arrondissement, im Zentrum eines großen Stadt…
$250,973
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 6 Schlafzimmer in Aix en Provence, Frankreich
Wohnung 6 Schlafzimmer
Aix en Provence, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 154 m²
| Ferienwohnungen
$1,64M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 88 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diesen Wohnraum, der sich im 9. Arrondissement von Marseille befindet, in Zac …
$528,670
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$437,654
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
Im 8. Arrondissement von Marseille gibt es einen herrlichen Wohnraum. Im Herzen von gepflegt…
$569,336
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 2
Idealer Wohnraum im Herzen der 6. Arrondissement, 12 Minuten von der U-Bahn 2 "Castellan" un…
$241,794
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sausset les Pins, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sausset les Pins, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
Mittelmeer-Familie Badeort, 35 km von Marseille. Der Wohnbereich liegt ideal 5 Gehminuten vo…
$400,859
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$255,969
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2
Im 8. Arrondissement von Marseille gibt es einen herrlichen Wohnraum. Im Herzen von gepflegt…
$281,763
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Wohnraum in der Nähe des Stadtzentrums, im 14. Arrondissement, im Zentrum eines großen Stadt…
$196,920
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$346,636
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diesen Wohnraum, der sich im 9. Arrondissement von Marseille befindet, in Zac …
$405,507
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 107 m²
Stockwerk 4
Im 8. Arrondissement von Marseille gibt es einen herrlichen Wohnraum. Im Herzen von gepflegt…
$928,367
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$151,398
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
| Ferienwohnungen
$427,932
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Wohnraum in der Nähe des Stadtzentrums, im 14. Arrondissement, im Zentrum eines großen Stadt…
$249,783
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$225,411
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Wir bieten Ihnen eine neue Sammlung von Wohnungen in diesem schönen Wohnraum, von 2 bis 4 se…
$388,078
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
Wir bieten Ihnen eine neue Sammlung von Wohnungen in diesem schönen Wohnraum, von 2 bis 4 se…
$343,618
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
| Ferienwohnungen
$282,731
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 202 m²
Stockwerk 4
Im 8. Arrondissement von Marseille gibt es einen herrlichen Wohnraum. Im Herzen von gepflegt…
$1,64M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$208,659
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$191,715
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3
Im 8. Arrondissement von Marseille gibt es einen herrlichen Wohnraum. Im Herzen von gepflegt…
$287,573
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marseille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marseille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$488,816
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Eigenschaftstypen in Bouches du Rhone

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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