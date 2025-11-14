Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete Häuser pro Tag in Auvergne-Rhone-Alpen, Frankreich

88 immobilienobjekte total found
Haus 12 zimmer in Meribel les Allues, Frankreich
Haus 12 zimmer
Meribel les Allues, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 200 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 15 zimmer in Courchevel, Frankreich
Haus 15 zimmer
Courchevel, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 212 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 12 zimmer in Courchevel, Frankreich
Haus 12 zimmer
Courchevel, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 500 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Das Chalet wurde 2020 gebaut. Mit einer Fläche von 300 m² besteht es aus 4 Etagen mit Aufzüg…
$3,543
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The ultimate luxury chalet situated at the entrance to Courchevel Moriond enjoys an excellen…
$2,120
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
The chalet , located in Hameau du Raffort, close to Meribel slopes, is a mountain chalet com…
$2,071
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Megeve, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Megeve, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Chalet is located in the Rochebrune area, a perfect location in the middle of nature, only 2…
$1,942
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Eine Wohnung für 14 Personen mit großzügigem PlatzangebotObwohl Village de l’Orée 405 alle M…
$2,982
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Megeve, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Megeve, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Chalet  is located in the centre of the village, a few steps from the shops and 550 metres f…
$4,639
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
This urban chalet is located in the quiet and intimate neighborhood of Les Carats, ski-in sk…
$2,606
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Megeve, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Megeve, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Nestled in the sought after Mont d'Arbois area, discover the Chalet , which can accommodate …
$14,489
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 2 Schlafzimmer in Megeve, Frankreich
Chalet 2 Schlafzimmer
Megeve, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
The Blackrock apartment is located in the hamlet of pistes in the charming resort of Megève.…
$2,050
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Traditional Alpine chalet in Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Traditional Alpine chalet
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
$10,703
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Chalet , located in the Jardin Alpin district of Courchevel 1850, is an authentic, family-fr…
$2,418
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
With a unique ski in/ski out location on the Bellecôte slope in Courchevel 1850, Chalet has …
$14,760
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Chalet  is a superb high standing chalet which benefits from a dream location. Indeed, it is…
$3,539
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located in the mountain hamlet of Fornet, 200 meters from the gondola and the slopes, the ch…
$2,767
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Chalet  takes its name from its majestic cathedral ceiling, which affords a breathtaking vie…
$4,075
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The chalet  is situated not far from the centre of Courchevel Village. It is an ultimate lux…
$2,077
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
A magnificent six-bedroom residence perfectly situated at the top of the hill, overlooking t…
$6,757
pro Nacht
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Auvergne-Rhone-Alpen

chalets