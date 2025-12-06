Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Albertville
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Haus

Miete Häuser pro Tag in Albertville, Frankreich

chalets
51
54 immobilienobjekte total found
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
In the Nogentil district, a residential area of Courchevel 1850, it is a chalet close to the…
$4,674
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Chalet  is located in the Plantret area, only 50 meters from the nearest ski slope (Epicea).…
$1,952
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 unique new chalets with top-of-the-range fa…
$2,331
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$9,326
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Located in Courchevel 1850, in the Chenus district, Chalet is a family chalet in a peaceful …
$2,385
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Charming chalet with jacuzzi  Chalet La Fenière with Jacuzzi enjoys a privileged location…
$1,876
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
It is a spacious duplex apartment located on the top floor of the Portes de Courchevel resid…
$3,502
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Let yourself be seduced by the Chalet , a superb property nestled in the heart of Courchevel…
$2,364
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Das Chalet wurde 2020 gebaut. Mit einer Fläche von 300 m² besteht es aus 4 Etagen mit Aufzüg…
$3,543
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 8 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 8 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Chic, contemporary and discreetly elegant, Chalet  is a property that has everything you nee…
$11,652
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
An exceptional property nestled in the heart of Courchevel 1850, the chalet Les Bruxellois b…
$23,210
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Eine Wohnung für 14 Personen mit großzügigem PlatzangebotObwohl Village de l’Orée 405 alle M…
$2,982
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
The chalet, located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with swimming pool …
$2,819
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Chalet with services and swimming pool in Méribel Mussillon.  Chalet  is a prestigious ch…
$3,920
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Le Bois des Barmes, a prestigious chalet with pool in Courchevel le Praz In the hamlet of…
$2,060
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,331
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Located in the Nogentil district, Chalet t offers a relaxing setting, surrounded by greenery…
$4,978
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 8 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 8 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Recently renovated in a style that combines elegance and mountain codes, Chalet  is a jewel …
$4,130
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
The family chalet located in the sought after neigbourhood of Chenus in Courchevel 1850, set…
$3,913
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Chalet  is ideally located in Courchevel 1850. On the heights of Jardin Alpin, it offers qui…
$3,152
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Haus 12 zimmer in Courchevel, Frankreich
Haus 12 zimmer
Courchevel, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 500 m²
Located in one of the most traditional and exclusive areas of Courchevel 1850,ChaletLa
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
The Chalet , in the privileged Mussillon area, is a family chalet in Méribel. This charming …
$2,331
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$15,481
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
