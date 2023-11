Trachoni, Cyprus

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2024

Ein Stück Paradies in Südzypern . Ein Projekt, das von Hektar grüner Felder umgeben ist und den Bewohnern die beste Kombination aus städtischem Leben und Natur bietet. Der Komplex befindet sich in einer malerischen Zone, 5 km von Limassol und etwa 2 km vom Meer entfernt und bietet direkten Zugang zu allen Vorteilen des Stadtlebens von Limassol. Mehr als 75% des Projektgebiets entfallen auf angelegte Gärten mit gewundenen Wegen und Teichen, die zwei große Pools, ein Kinderbecken und einen Spielplatz umgeben. Ein idealer Ort, an dem Sie die Vorteile des Lebens in Zypern in vollen Zügen genießen können. Die Apartments sind sorgfältig für jedes Detail gestaltet, einschließlich hochwertiger Oberflächen. Alle kleinen Dinge werden berücksichtigt, damit sich die Bewohner und ihre Gäste vom Eingang aus wie zu Hause fühlen. Hier wird jeder leicht finden, was perfekt zu seinem üblichen Lebensstil passt. Jedes Apartment verfügt über eine große Auswahl an Oberflächen, von raffinierten Oberflächen bis hin zu hochwertigen Sanitärinstallationen, die ein komfortables Wohnen, Sicherheit und mehr Zeit bieten, um Ihr eigenes Stück Paradies zu genießen.