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Wohnkomplex Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Limassol District, Zypern
von
$456,465
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ID: 38184
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Limassol District

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Olivea Residences Limassol | Zypern

Olivea Residences ist ein Boutique-Projekt, bestehend aus nur 10 modernen Wohnungen in der lebhaften Gegend von Agios Ioannis, Limassol.

Preis: 399.000 EUR + Mehrwertsteuer

Diese Wohnung ist für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern geeignet (beschleunigtes Verfahren).

Merkmale der Wohnung

  • Planung - 2+1
  • Gesamtfläche: 132 m2
  • Innenbereich - 78 m2
  • Überdachte Veranda - 15 m2
  • Geräumige Dachterrasse - 39 m2 (Möglichkeit der Installation von Jacuzzi)
  • Parkplatz und Pantry inklusive


Mieteinnahmen (Schätzung):

  • Langfristig: 2.450 €/Mo → 29.400 €/Jahr (~7,3%)
  • Garantiert (mit Möbelpaket): 1.85 €/Monat → 22.200 €/Jahr (~5,5%)

Kapitalgewinne:

  • Erwartetes Kostenwachstum - +20-30% zum Zeitpunkt der Projektlieferung

Voraussichtlicher Nachbaupreis: 520.000 €– 550.000 €+

Standort:

  • 1 km zum Strand
  • Innerhalb eines Radius von 1 km zu Supermärkten, Cafés, Schulen, Transport
  • Nur wenige Minuten von Limassol Marina und der Altstadt
  • Bequemer Zugang zu den wichtigsten Stadtautobahnen und Geschäftszentren

Agios Ioannis, Limassol ist eine dynamische Gegend im Stadtzentrum, nur 1 km vom Meer entfernt, in der Nähe von Limassol Marina, Altstadt, Schulen, Universitäten, Geschäften, Cafés und Transportstopps. Einfacher Zugang zu Geschäftszentren und Hauptstraßen.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an / schreiben Sie uns.

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Limassol District, Zypern
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