Wohnkomplex Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Olivea Residences Limassol | Zypern

Olivea Residences ist ein Boutique-Projekt, bestehend aus nur 10 modernen Wohnungen in der lebhaften Gegend von Agios Ioannis, Limassol.

Preis: 399.000 EUR + Mehrwertsteuer

Diese Wohnung ist für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern geeignet (beschleunigtes Verfahren).

Merkmale der Wohnung

Planung - 2+1

Gesamtfläche: 132 m2

Innenbereich - 78 m2

Überdachte Veranda - 15 m2

Geräumige Dachterrasse - 39 m2 (Möglichkeit der Installation von Jacuzzi)

Parkplatz und Pantry inklusive



Mieteinnahmen (Schätzung):

Langfristig: 2.450 €/Mo → 29.400 €/Jahr (~7,3%)

Garantiert (mit Möbelpaket): 1.85 €/Monat → 22.200 €/Jahr (~5,5%)

Kapitalgewinne:

Erwartetes Kostenwachstum - +20-30% zum Zeitpunkt der Projektlieferung

Voraussichtlicher Nachbaupreis: 520.000 €– 550.000 €+



Standort:

1 km zum Strand

Innerhalb eines Radius von 1 km zu Supermärkten, Cafés, Schulen, Transport

Nur wenige Minuten von Limassol Marina und der Altstadt

Bequemer Zugang zu den wichtigsten Stadtautobahnen und Geschäftszentren

Agios Ioannis, Limassol ist eine dynamische Gegend im Stadtzentrum, nur 1 km vom Meer entfernt, in der Nähe von Limassol Marina, Altstadt, Schulen, Universitäten, Geschäften, Cafés und Transportstopps. Einfacher Zugang zu Geschäftszentren und Hauptstraßen.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an / schreiben Sie uns.