Wohnkomplex Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Olivea Residences Limassol | Zypern
Olivea Residences ist ein Boutique-Projekt, bestehend aus nur 10 modernen Wohnungen in der lebhaften Gegend von Agios Ioannis, Limassol.
Preis: 399.000 EUR + Mehrwertsteuer
Diese Wohnung ist für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern geeignet (beschleunigtes Verfahren).
Merkmale der Wohnung
Mieteinnahmen (Schätzung):
Kapitalgewinne:
Voraussichtlicher Nachbaupreis: 520.000 €– 550.000 €+
Standort:
Agios Ioannis, Limassol ist eine dynamische Gegend im Stadtzentrum, nur 1 km vom Meer entfernt, in der Nähe von Limassol Marina, Altstadt, Schulen, Universitäten, Geschäften, Cafés und Transportstopps. Einfacher Zugang zu Geschäftszentren und Hauptstraßen.
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