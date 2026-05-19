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Villen in Sihanoukville, Kambodscha

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1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
$222,000
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Immobilienangaben in Sihanoukville, Kambodscha

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