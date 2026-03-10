Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Siem Reap Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Siem Reap Municipality, Kambodscha

Siem Reap
13
13 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Krous, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
Das Rose Apple Square befindet sich direkt im Zentrum von Siem Reap und nur 10 Minuten zu Fu…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2
Dieses stilvolle Studio-Apartment, eingebettet in das pulsierende Herz der Stadt, bietet ein…
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie urbanes Wohnen mit dieser schicken Studio-Wohnung im Herzen der Innenstadt. Ge…
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Eine saubere und komfortable Studio-Einheit in einer guten Lage des Wat Bo Village. Nur weni…
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Mit einer voll möblierten Studiowohnung in Rose Apple Square bietet eine Mischung aus Luxus …
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2
Diese stilvolle 32 qm große Studiowohnung zur Miete befindet sich im renommierten Rose Apple…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Krous, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie Komfort und Komfort mit dieser stilvollen Studio-Wohnung zur Miete. Ideal für …
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Siem Reap, Kambodscha
Studio
Siem Reap, Kambodscha
Entdecken Sie urbanes Wohnen mit dieser schicken Studio-Wohnung im Herzen der Innenstadt. Ge…
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Krous, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese neu gebaute Wohnung befindet sich in einem modernen Gebäude auf einer ruhigen Straße i…
$320
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3
Rose Apple Square ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Siem Reap und bietet Studio-Apar…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2
Das Rose Apple Square befindet sich direkt im Zentrum von Siem Reap und nur 10 Minuten zu Fu…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4
Der Rose Apple Square, der dem Projekt seinen Namen verleiht, befindet sich auf der Rose App…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein stilvolles Studio-Apartment in der pulsierenden Svay Dangkum Commune von Siem Reap City.…
$250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
